​Territori reforça els mitjans per treure neu a la Vall de Camprodon

El Departament de Territori ha constatat que la distribució d'efectius de llevaneu ha estatdurant anys a la Vall de Camprodon, tal com havien denunciat els alcaldes . En un comunicat, es diu que "una única màquina llevaneu difícilment pot actuar al conjunt de carreteres de la Generalitat i a més no tenia opció de recàrrega de sal en cap punt proper a la zona.Per això, s'ha anunciat quec auxiliar per complementar les màquines alhora que s'instal·laràal punt quilomètric número 9 de la C-38, just abans d'arribar a Camprodon. Estarà operativa l'hivern que ve i evitarà haver de desplaçar-se fins al parc de conservació de Bianya per carregar la sal com es feia fins ara.Quan es produeixen nevades, es mobilitzen els equips propis i externs i es coordinen en funció de com evolucionin els possibles temporals. Fins al moment, la distribució dels equips al parc de carreteres de la, del qual depèn el Ripollès, consistia en una màquina llevaneus a les carreteres C-26 (les Llosses) i Gi-401 (Gombrèn) amb possibilitat que es reforci amb una retroexcavadora o un tractor amb pala; dues llevaneus més a la Gi-400 (Vall de Ribes – la Molina) i una altra llevaneu a les carreteres C-38 (Sant Pau de Segúries – Molló) i GIV-5264 (Camprodon – Setcases). Així mateix, aquesta distribució és variable, atès que està en revisió en els moments de nevades en funció de les àrees d'acumulació de neu i subjecte a ser incrementada amb efectius repartits en altres punts de la demarcació.Durant el període hivernal, el servei de carreteres del Departament de Territori de la Generalitat actua de forma preventiva estenent sal al llarg de les carreteres que podrien resultar afectades per nevades o la formació de plaques de gel. Pel director dels Serveis Territorials del Departament de Territori,, amb aquest nou camió i la instal·lació de la sitja a Camprodon "el Govern dona resposta a una demanda històrica a la comarca, alhora que augmentarà la seguretat viària i permetrà assegurar la mobilitat en cas de nevades".