​Junts per Ripoll presenta els primers llocs de la llista electoral

ja ha destapat les cinc persones que acompanyaranen els primers llocs de la llista electoral per a la capital Ripollesa. El partit ha anunciat els noms de les cinc persones que acompanyaran la candidata juntista a les eleccions del pròxim 28 de maig. Ho ha fet a través de les xarxes socials i sense determinar l'ordre ni el número de cada persona, sinó només anunciant els noms de cadascú.és agent al sector de banca i finances,treballa a una empresa de Ripoll,és estudiant de Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat de Girona,treballa al sector turístic a FGC iés Arquitecte Tècnic i Enginyer de l'Edificació.Tots ells acompanyaran Manoli Vega a la llista electoral de Junts a Ripoll amb l'objectiu de revalidar l'alcaldia que deixarà Jordi Munell després de tres mandats seguits. L'actual alcalde de la vila va anunciar fa un any que no es presentaria a les eleccions del 2023 i Vega serà la candidata en els pròxims comicis.La formació té previst continuar les pròximes setmanes presentant la llista que es farà pública definitivament el dia. Més endavant es donarà a conèixer la posició dins la llista de totes les persones que acompanyaran l'alcaldable.