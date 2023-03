El Ripollès ja pateix «risc alt» d'incendi

Prealerta #INFOCAT de #ProteccioCivil



Elshan ampliat aquest dilluns a 25 comarques el nivell 2 delper perill alt o molt alt d'incendi forestal. Són sobretot les comarques del sud i el centre de Catalunya, però també algunes del nord, com l' Alt Empordà i el Ripollès . A més, 11 comarques es troben en el nivell 1, que correspon a un perill moderat o alt d'incendi. D'acord amb el mapa publicat per Agents Rurals, només 6 comarques -Vall d'Aran, Alta Ribagorça Pla d'Urgell - es troben en el nivell 0.En el cas del Ripollès, amb l'activació del nivell 2 de risc es prohibeixen o es restringeixen determinades, com ara les que impliquen. Els Agents Rurals demanen extremar les precaucions. Les noves incorporacions se sumen a les precaucions de risc alt vigents, principalment, a la zona sud del país.La posada en marxa del pla Alfa respon a l'avís de fortes ventades previstes per aquests dies a Catalunya. Durant la jornada d'avui es preveuen ratxes de vent dea les cotes altes de l'Alt Pirineu, el Gironès La Selva . De cares al vespre, Protecció Civil preveu que el vent entrarà amb força al litoral i prelitoral, i Barcelonès. El Pla alfa es manté actiu des del divendres passat i fins ara ha provocat afectacions en més de 35.000 activitats.L'augment del risc d'alerta s'enmarca en elque travessa el país. En aquest sentit, aquest 2023 la Generalitat ha avançat dues setmanes l'inici de la campanya d'incendis forestals – normalment establerta des del 15 de juny al 15 de setembre–. A més, el 28 de febrer es va decretar l'excepcionalitat per sequera en 14 comarques catalanes. L'activació del quart escenari de risc – en una escala de cinc– comporta restriccions en l'ús de l'aigua tant per activitats urbanes, com el reg de jardins, o la reducció en un 40% per l'ús de regs agrícoles.