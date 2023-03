​Miki Nuñez, Mishima, Blaumut, Elena Gadel i Pau Vallvé a la segona edició del Macroclima de Camprodon

Programació infantil

celebrarà la segona edició del Macroclima . El festival comptarà amb, gairebé el doble que l'any passat, d'artistes catalans que convertiran el parc de la Mare de la Font en un epicentre cultural. Aquest diumenge s'ha presentat la programació amb una actuació sorpresa al Pont Nou de. Des d'aquest monument emblemàtic del municipi, també s'ha penjat una pancarta amb els concerts programats. Les actuacions destacades d'aquesta edició són les de. Organitzat per La Tornada , també comptarà amb concerts de petit format gratuïts i una àrea gastronòmica amb productes de la vall.El primer dia de concerts portarà a Camprodon tres dels grups de més èxit dins l'escena indie catalana. Seran, que acaba de presentar el seu celebrat nou àlbum ':)';, que després de més de vint anys de trajectòria acaben de presentar L'aigua clara, i l', que presenta el seu segon treball amb Pau Riba, Segona florada.El dissabte 29 de juliol serà el torn per a un dels grans plats forts del festival.farà a Camprodon un dels seus primers concerts de l'any amb les cançons del seu nou disc. Ho farà acompanyat de, que també tenen previst estrenar disc abans de l'estiu. El diumenge a la nit, hi haurà els concerts d', que a finals de març presentarà el disc La dona que em vesteix, i Blaumut, que es troben immersos en plena celebració dels 10 anys i faran un concert on repassaran tots els seus èxits.En aquesta segona edició, el Macroclima també dobla l'aposta per als. Dissabte a la tarda, els encarregats de fer ballar els més petits seran, mentre que diumenge hi haurà, presentant el seu espectacle Concert amb família amb cançons com Els dies de la setmana o Bon dia!.El Macroclima es guarda per aluna altra de les novetats d'enguany. El festival anirà més enllà de la música amb el monòleg Bona gent de. El presentador del programa 'El Foraster' oferirà un espectacle on el públic n'és el protagonista.Les entrades per a tots els concerts i espectacles de pagamenta la pàgina web del festival . A més, també s'ofereixen diverses opcions d'abonaments que inclouen diversos concerts. Més enllà de les actuacions de gran format, el Macroclima tindrà una zona village gratuïta on el públic trobarà concerts de petit format i una àrea gastronòmica amb una àmplia oferta de tastets dels diferents restaurants i establiments de la Vall de Camprodon. Els concerts del village estaran protagonitzats per la cantautora menorquina; el cantant, músic i productor; la tarragonina Anna d'Ivori i la cantant de Cardedeu, que acaba de publicar el seu primer EP.