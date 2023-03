​Absolts d'abusar en grup d'una menor de 15 anys a Ripoll

L'ha absolt els dos acusats que s'enfrontaven a penes de fins a 12 anys de presó per abusar sexualment en grup d'una menor de 15 anys. La fiscalia i l'acusació particular sostenien que els processats van mantenir relacions sexuals amb la víctima en diverses ocasions a(Ripollès) i Barcelona i que el 5 de gener del 2021 van fer un trio en un bar desabent que no tenia edat legal per donar consentiment, que se situa en els. La sentència conclou que no s'ha provat que els acusats sabessin l'edat "real" de la víctima: "De la prova practica no ha quedat acreditat, amb la seguretat i certesa que requereix qualsevol pronunciament condemnatori, que fossin coneixedors que la víctima era menor de 16 anys".La fiscalia i l'advocada de la Generalitat, que exercia l'acusació particular, sacusats d'un delicte continuat d'abús sexual a menor de 16 anys amb l'agreujant d'actuació conjunta. Les acusacions sostenien que els processats tenien "ple coneixement" que la víctima tenia menys de 16 anys i que, per tant, no tenia edat legal per prestar consentiment.Aquesta era la clau del judici perquè els acusats, i les seves defenses, encapçalades pels lletrats Judit Gené i Víctor Coch, al·legaven que cap dels dos sabia l'edat "real" de la menor.La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Víctor Correas, conclou que no ha quedat acreditat que els processats, que en el moment dels fets tenien 38 i 39 anys, "fossin coneixedors" de l'edat de la menor ni tampoc que es poguessin representar "la possibilitat" que tingués menys de 16 anys.El tribunal se centra en analitzar els testimonis i les proves del cas per determinar si podien saber o no l'edat de la noia: "Ens trobem amb un quadre probatoris del que es desprèn que la denunciant presentava un estat de maduresa i desenvolupament física que no mostrada la seva edat real, que no ha quedat acreditat que la menor digués l'edat real que tenia, que cap testimoni ha aportat informació de la qual es desprengui que els acusats sabien l'edat de la menor o que tinguessin motius raonables per poder sospitar que era menor de 16 anys i que aquesta informació o motiu de sospita tampoc es podia derivar racionalment del context en el qual els acusats van fer la coneixença de la menor".La sentència recull que els acusats i la víctima no es van conèixer en un entorn que facilités saber quina edat tenia, com ara en l'àmbit educatiu, sinó que va ser en espais d'oci o perquè tenien amistats comunes. La sala també ha tingut en compte dues fotografies de la menor de l'època dels fets i un vídeo de contingut sexual enregistrat el: "Ofereixen una imatge fidel de l'aspecte físic de la menor en el moment en el que es van portar a terme les relacions sexuals sotmeses a enjudiciament, i es pot constatar que aquesta presentava un grau de desenvolupament físic que, amb independència d'altres fonts de coneixement de les que podrien haver disposat els acusats, difícilment feien pensar que era menor de 16 anys".Al judici,. Segons es va despendre dels informes de la fiscalia i les parts, durant la declaració va dir que un dels acusats no sabia la seva edat però que l'altre sí. Sobre això, la secció quarta recull que, en fase d'instrucció, la mateixa menor va explicar a l'equip d'assessorament tècnic penal que "cap dels dos" sabia que tenia menys de 16 anys i que havia "mentit" fent-se passar per major d'edat."Escau dictar una sentència absolutòria atès que no ha quedat acreditat que en el moment de mantenir relacions sexuals fossin coneixedors que era menor de 16 anys o que disposessin d'informació que els fes sospitar raonablement", conclou el tribunal.