​Oriol Lázaro serà el candidat de Junts a Campdevànol

serà el cap de llista de, un nou projecte polític sota el paraigua deque, segons el mateix candidat, uneix persones de perfils i orígens molt diversos, però amb un denominador comú: "l'estima pel municipi i la voluntat de canviar el tipus de gestió que es duu a terme des de l'Ajuntament".Lázaro, de 48 anys, subratlla que Sumem per Campdevànol és un conjunt "de coneixements, d'il·lusió, energia, idees, propostes i estima pel municipi". "Sabem que governar és escoltar: les preocupacions dels veïns i veïnes, les necessitats de comerços i indústries, les propostes de les entitats i en definitiva, del conjunt dels veïns i veïnes. Ha de ser, però, una escolta activa, que busqui construir entre tots el poble que desitgem. No ens podem quedar aturats", ha remarcat l'alcaldable."Volem obrir l'Ajuntament als veïns i veïnes, que realment sigui una casa de la vila, on la gent hi pugui entrar", ha subratllat Lázaro, que ha avançat que el grup està confeccionant el programa, que desgranaran més endavant i que està dividit en onze àrees. El candidat ha anunciat que eles donarà a conèixer el projecte i les persones que integren la llista en un acte públic.