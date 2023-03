ERC recama millores al sistema porta a porta de Sant Joan de les Abadesses

El mes de maig de l'any 2022, l'equip de govern de l'ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va decidir ajornar el sistema de recollida de deixalles municipal basat en la forma del pagament per generació, el qual s'havia posat en marxa el mes de febrer de l'any 2021 i que havia comportat una inversió pública de més deL'esmentat sistema havia d'afavorir el percentatge de reciclatge municipal (74,40% el 2020) però la seva implementació, "amb presses i de forma erràtica", segons ERC, ha comportat la compra deadaptats amb sistema de xip que no són funcionals. Molts dels qualsde l'antiga fàbrica tèxtil de la Cotolla, al barri de l'Estació.En aquest sentit, el partit creu que aquest sistema de recollida de deixalles "no ha resolt la majoria de desajustos històrics". "El pagament per generació no ha millorat la gestió d'aquelles famílies que no resideixen cada dia a Sant Joan, ni la gestió de les deixalles de les segones residències, ni tampoc ha millorat la realitat d'adaptació dels cubells per tota la tipologia d'habitatges ni les famílies monoparentals", asseguren en un comunicat.En conseqüència, ERC creu que tot plegat comporta acumulacions de deixalles a les àrees d'aportació ubicades al municipi, "marcades per un accentuat i recurrent incivisme". Per resoldre això, proposen la col·locació de càmeres de vigilància.Els últims cinc anys, la taxa de recollida d'escombraries s'ha incrementat un 39%, incrementant des del 2017 dels 103,44 euros als 143,55 euros. Es tracta d'una taxa que l'equip de govern va aprovar el passat mes d'octubre, conjuntament amb la puja delde diversos impostos municipals.Des del grup municipal d'ERC demanen que elsdestinats als nous sistema per generació "no quedin abandonats en un calaix" i serveixin per millorar el percentatge de reciclatge, però també que "garanteixin l'adaptació a totes les realitats locals". "Cal ser curós amb la gestió dels diners públics, en cas contrari se'n ressenten les finances municipals, tal com s'ha observat amb el continu increment del deute municipal que pateix Sant Joan de les Abadesses", afirma el partit.