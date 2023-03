Junts aparta Joaquim Colomer i li demana que deixi el càrrec de president del Consell Comarcal del Ripollès

El grup dealha emès un comunicat demanant al president de l'ens,-del seu mateix color-, que dimiteixi del càrrec. De fet, la majoria dels consellers de Junts han escollit l'alcalde de Molló, Josep Coma, com a nou president del grup.Asseguren que si Colomer no fa efectiva la dimissió,i s'integraran a l'oposició. Denuncien que la manera de fer de Colomer és "èticament reprovable i inacceptable en una institució moderna, transparent i exemplar". L'Ajuntament de Ripoll ja va destituir Colomer com a regidor per "pèrdua de confiança". L'acusen, entre d'altres, d'haver creat un perfil fals a Twitter des d'on es criticaven accions del govern municipal.“No podem continuar governant i ser copartícips d’aquesta actitud, i creiem que la resta de grups comarcals que donen suport a la presidència s’han de plantejar si avalen o no aquestes maneres de fer”, ha indicat el nou president del grup de Junts al Consell Comarcal,La portaveu del partit,, ha recordat que els consellers han donat a Colomer uns dies de marge per a la reflexió. “Tenint en compte que els consellers s’escullen de manera indirecta per part del partit i no per part de la ciutadania, si no retorna l’acta de conseller abandonarem el Govern aquest mateix divendres”, ha avançat.“Tenim clar que garantirem la governabilitat, i farem possible que tirin endavant tots els projectes que hem treballat com a membres del govern. No es tracta de paralitzar la institució, perquè amb el nostre suport res es paralitzarà. Es tracta de no ser còmplices d’aquesta manera de fer, i de permetre que un nova presidència remati els projectes començats”, ha afegit Sanjaume.