Sant Joan de les Abadesses rep 2 milions d'euros per a millores urbanes

Culminació d'un projecte urbanístic que ha impulsat la Vila Vella

L'ha rebut la resolució d'ajuda a projectes singulars locals (Programa DUS 5000), en el marc del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia finançat amb fonts NextGenerationEu de la Unió Europea. En total, Sant Joan de les Abadesses es beneficiarà deper un projecte global per a la millora de la mobilitat sostenible i accessibilitat universal en diverses zones.Els àmbits d'actuació són: la reurbanització de sis carrers de la Vila Vella, que completarà el projecte per millorar els paviments i serveis del nucli antic; millores del pg. comte Guifré i la pl. bisbe Torras i Bages com a espais de relació social i nucli vital i comercial de la vila; l'ampliació dels espais públics verds i de qualitat entorn de la pl. de l'Abadia; l'ampliació de la secció del pont de La Plana i la creació d'un itinerari per a vianants més segur i connectat a les instal·lacions esportives i les piscines; i la reordenació de la pl. Anselm Clavé, per tal d'afavorir la mobilitat dels vianants i potenciant l'accessibilitat amb la reducció de barreres arquitectòniques. L'ajuda també preveu la renovació de l'enllumenat públic que es vegi afectat.El cost total de les diferents actuacions és de prop de, dels quals més de. Queden fora d'aquesta ajuda accions que també es duran a terme com la de soterrar les xarxes de comunicació i les xarxes elèctriques i de gas que actualment estan a les façanes o la senyalització informativa dels espais públics. El consistori continuarà treballant per reduir el finançament que ha d'aportar l'ens amb ajudes d'altres institucions.Amb aquesta ajudaque va començar l'any 2007 seguint el pla director de la Vila Vella i gràcies al programa de renovació integral de la Llei de barris, a través del qual es van destinar prop de sis milions d'euros durant set anys.Amb aquesta i altres ajudes, es varen reurbanitzar els carrers Vista Alegre, Tints, Abat Isalguer, Ferrer i Olzina, Pere Roca, Abat de Vilalba, Noble Gironella, Parassols i Pi, Jaume Nunó o l'Era d'en Serralta, a més de la creació d'espais com la plaça del Vinyal, l'ampliació de la plaça Comamala, el parc de la Muralla o l'espai de la font d'en Roca.Aquestes actuacions i els nous equipaments de la Vila Vella com el Centre Cívic i Casal Jaume Nunó, el Palau de l'Abadia o els locals de la pl. Comamala, o el camí de l'aigua a través de l'Arçamala i la zona d'Horta, han ajudat a tornar a donar pes a la Vila Vella al poble, convertint-la en un pol d'atracció turística i en un espai més agradable per a la gent que hi viu.