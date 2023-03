Què he de fer per rebre el missatge?

Protecció Civil està duent a terme simulacres per tal de provar el nou sistema de missatges d'alerta d'avís a la població en cas d'emergència. Es tracta d'un avís que es rep al telèfon mòbil i que avisa que hi ha una emergència a la zona i quines precaucions cal prendre.Ara mateix, el sistema estài Protecció Civil ha iniciat diversos simulacres a tot el país. Les proves s'estan fent per zones i aquest dimarts ha tingut lloc la primera a l'Alt Pirineu i Aran i Lleida . A lala prova no es farà fins a l'abril, concretament el. Serà en aquesta data quan el sistema es provarà també al Ripollès, juntament amb la resta de comarques gironines i de la Catalunya Central.Abans que arribi al Ripollès, els missatges d'emergència s'hauran provat també el 12 d'abril a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Penedès. L'últim territori on es faran les proves serà l'àrea de Barcelona el 31 de maig.Així doncs, els habitants de la Garrotxa rebran elun missatge d'emergència al telèfon mòbil. Serà, simplement, un simulacre i es calcula que es farà. Segons la zona, poden haver-hi entre tres o quatre enviaments segons considero oportú el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya.La prova té l'objectiu de detectar si els missatges arriben a tots els telèfons mòbils. Segons Protecció Civil, tots aquells ciutadans que tinguin un mòbil amb el sistemaversió 11 o superior, o el sistemaversió 15.6 o superior, rebran l'alerta per defecte. Els que tinguin versions més antigues, cal que configurin el telèfon seguint aquestes indicacions