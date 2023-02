​Destitueixen Joaquim Colomer del govern municipal de Ripoll per «pèrdua de confiança»

L'equip de govern de l'(Junts) ha decidit destituir el quart tinent d'alcalde i cap de l'àrea de Serveis al Territori, Sostenibilitat i Empresa,, per "pèrdua de confiança". L'acusen, entre d'altres, d'haver creat undes d'on es criticaven accions del govern municipal. Asseguren que aquests perfils s'haurien creat des del telèfon mòbil que Colomer tenia de l'Ajuntament i, per això, li han donat de baixa el número. Es dona el cas que Colomer, que també és president del Consell Comarcal del Ripollès, acabava d'anunciar que es presentaria a les eleccions municipals amb una llista d'independents. El govern municipal, però, ha volgut desvincular la seva decisió amb aquest anunci.En un comunicat,que tenien constància de perfils a xarxes socials i de correus electrònics que contenien "desinformacions, difamacions i 'fake news'". Expliquen que aquests missatges "apuntaven directament a criticar l'acció de govern, però també als partits polítics locals i comarcals". Fins i tot, asseguren, la candidata de Junts a les municipals i nous membres de la candidatura de Junts havien rebut "missatges d'assetjament".Expliquen que els serveis informàtics han constatat que, com a mínim, un d'aquests comptes "corresponia a un número de telèfon d'un mòbil municipal assignat a un regidor de l'equip de govern". Per tot plegat, asseguren, s'ha deciditi procedir a remodelar l'equip de govern. Al mateix temps, demanen que renunciï a la presidència del Consell Comarcal del Ripollès.