​Campdevànol reivindica el llegat pictòric de Josep Fossas amb una exposició

"N'estem molt orgullosos"

La seva biografia

L'Ajuntament de Campdevànol impulsa l'per reivindicar el llegat cultural d'aquest artista figuratiu i polivalent que va destacar sobretot per l'ús del color. Aquest dissabte s'obrirà la programació amb la inauguració d'una exposició formada per una vuitantena d'obres seves. "Fossas era un enamorat del municipi i n'estem molt orgullosos", explica la seva alcaldessa,. Abans de morir, ja va expressar la voluntat de donar una part de la seva obra a la localitat on va néixer i ara el consistori vol posar-ho en valor, especialment entre els joves. Entre les sèries que hi ha exposades, destaquen els retrats de pintors universals i també cinc quadres cedits pel CaixaForum amb elements folklòrics del municipi.L'exposició, titulada 'Any Josep Fossas', mostra la varietat d'estils que va conrear al llarg de la seva vida amb sèries dedicades a, entre d'altres. Algunes de les peces són de gran format. Destaca també la sèrie de retrats amb pintors universals, un particular homenatge que va voler fer a noms il·lustres com. "En el seu moment va explicar que mentre els feia va intentar submergir-se en els seus pensaments i com duien a terme la seva obra", explica la tècnica de Cultura de Campdevànol,El domini que tenia amb l'ús del color forma part d'un estil propi, juntament amb la seva capacitat per plasmar el moviment. "Ve molt del dibuix i es veu molt amb el traç que fa i amb el moviment, això es veu sobretot en una de les obres representatives 'Sant Jordi', on hi ha pinzellades amb molta força", destaca.Comissariada per, la mostra està integrada per les obres que va donar al municipi i també s'han inclòsque són molt especials per al municipi. "Ens interessaven molt perquè tres d'elles retraten aspectes folklòrics de Campdevànol i dues de Ripoll", remarca la tècnica. Concretament, n'hi ha una dedicada a la Dansa de la Gala i també del món de la forja, dos trets molt distintius.L'alcaldessa, Dolors Costa, explica que el 2018, l'any que va morir, se li va concedir la Medalla d'Or a títol pòstum. Posteriorment, els seus hereus van complir amb el desig de l'artista de donar una seixantena d'obres del seu fons. "N'estem molt orgullosos, per la seva generositat, i creiem que el seu llegat no es pot perdre", remarca, especialment entre els joves que no el coneixen. És per això que, coincidint amb el 90è aniversari del seu naixement han decidit dedicar-li l'Any Josep Fossas. Entre els actes, destaca la descoberta d'una placa a la casa on va néixer i el bateig de la sala d'exposicions del Centre Cívic amb el seu nom. Aquest és l'espai que, juntament amb l'auditori, acollirà la seva mostra pictòrica que(1933-2018) va néixer a Campdevànol. El 1959 es va traslladar a Barcelona per estudiar a l'Escola d'Arts i Oficis, coneguda com La Llotja, a Barcelona. A partir del 1965 va donar a conèixer la seva obra en diferents exposicions individuals i col·lectives i també va participar en fires per diferents punts de Catalunya. Va mantenir el vincle amb Campdevànol fins als seus últims dies. Entre les institucions que actualment tenen obra seva hi ha el Caixaforum, la Fundació Vila Casas i també diverses entitats i federacions esportives. Destaca una col·lecció dedicada a esports olímpics que li va encarregar Joan Antoni Samaranch quan va ser president del Comitè Olímpic Internacional (COI).