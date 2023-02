ERC aplaudeix la modernització dels parcs infantils de Sant Joan

El grup municipal d'celebra que al llarg de les últimes setmanes l'Ajuntament hagi començat a modernitzar elsde Sant Joan, substituint part dels mòduls més antics, i hagi incorporat nous mòduls per fomentar la inclusió.En aquest sentit, el mes de setembre de l'any 2021 el Ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va aprovar lad'ERC que instava a l'equip de govern a assumir el compromís per planificar un calendari d'actuacions de millora i arranjament de la totalitat dels parcs infantils de Sant Joan de les Abadesses, a fi de millorar-ne les condicions i adaptar-los a infants d'edats diverses i amb múltiples capacitats. És a dir, fer-los més inclusius. Una voluntat política que es tradueix, en part, amb la incorporació dels nous mòduls infantils a lesSi bé és veritat que el manteniment dels parcs infantils hauria de ser un fet constant per part de l'Ajuntament, les actuacions de millora eren una realitat bastant oblidada al llarg dels últims anys, més enllà de petites i puntuals intervencions. Fet que ha comportat que en múltiples ocasions el grup d'ERC, a part de la moció, hagi sol·licitat la seva millora.Tanmateix, més enllà dels nous parcs infantils, caldrà continuar vetllant pel seu manteniment i ampliant els mòduls inclusius i la tipologia de parcs ubicats de nou per tal que tots els infants en puguin gaudir amb la mateixa igualtat d'oportunitats. D'altra banda, els parcs infantils del Parc de l'Estació i de les Mudes podrien complementar-se amb parcs de cal·listènia. És a dir, jocs d'exterior fixos per fer exercicis físics utilitzant el mateix pes corporal adreçat a un públic d'edat diversa.