Els partits del camp de futbol i el pavelló de Sant Joan es podran veure per internet

L'i la(UFEC) han signat un conveni de col·laboració per la promoció de l'esport local i de base mitjançant la retransmissió digital de les competicions. A partir d'aquest pròxim cap de setmana, els partits d'esports federats que es disputin al Camp Municipal d'Esports o al Pavelló Municipal d'Esports de Sant Joan de les Abadesses podran veure's en temps real a través d'internet amb la plataforma ESPORT+ , disponible per a dispositius mòbils, tauletes i televisors intel·ligents.La captació d'imatges serà possible gràcies a laque disposen d'un sistema d'intel·ligència artificial que és capaç de fer un seguiment de la pilota i enquadrar la imatge per aconseguir una retransmissió de qualitat.La implementació del projecte de digitalització té un valor de, comptant la inversió en el material i el manteniment, costos que assumeix la UFEC com a titular i impulsora del projecte. A través del conveni signat, l'Ajuntament es compromet a fer una aportació única de 6.000 €, repartits en dos exercicis pressupostaris (2022 i 2023).Actualment, hi ha tres clubs amb equips federats que poden gaudir d'aquest servei: el, que competeix al grup 18 de 3a Catalana; la, que aglutina el futbol base des de Sant Joan de les Abadesses fins a la Vall de Camprodon; i elLes entitats són les que han de programar els partits que volen que es vegin a la plataforma, que estaran disponibles per a la seva visualització durant un any, i que podran utilitzar per retallar jugades per estudiar-les o compartir els millors moments dels partits. A més, podran fer insercions de publicitat dels seus espònsors.En aquests moments, la subscripció per poder veure tots els partits de la plataforma té un cost defins a finals de temporada, però durant el primer cap de setmana es podran veure en obert totes les competicions que s'emetin des de Sant Joan de les Abadesses. Els primers partits que es podran veure seran el pròxim dissabte 25 de febrer, amb el derbi de futbol de 3a Catalana CE Abadessenc - UE Campdevànol (16 h) i els partits dels equips Cadet femení (16 h), Júnior femení (17.30 h) i Sots-21 masculí (19 h) del CB Campdevànol.