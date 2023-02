Ripoll destapa una placa en record a Francesc Català

Aquest diumenge 19 de febrer es va dur a terme la col·locació d'una placa en record i homenatge a(Ripoll, 1901 – Brussel·les, 1927) a la seva casa natal, al número 1 de la plaça Nova. Aquest ripollès va seri va morir un any més tard a l'exili a Bèlgica. A l'acte hi van ser presents els seus familiars, membres d'Estat Català i representació de diversos partits polítics, així com de l'Ajuntament. També hi eren membres de la Comissió per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Ripoll, que ha treballat per fer realitat aquest reconeixement.En els parlaments d'autoritats, va intervenir l'actual president d'Estat Català i alcalde de Montblanc, Josep Andreu i Domingo; també Francesca Català i Pulido, en nom de la família; i per últim, l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell. Es va comptar amb un acompanyament musical a càrrec de Marina Prat i Jordi Ballesteros.Gràcies a aquesta placa, ara es pot conèixer la història de Francesc Català només entrant a la pàgina web a la qual s'accedeix des d'un codi QR. S'hi explica de forma breu la seva vinculació amb l'Exèrcit Català organitzat per, la seva detenció a Prats de Molló, el judici a Perpinyà i el posterior alliberament, tot i que va ser expulsat del territori francès i va acabar morint en un hospital de Brussel·les el 28 de juny del 1927. Va ser sepultat al cementiri d'i l'enterrament es va convertir en un acte polític amb Francesc Macià al capdavant del seguici fúnebre. Un ripollès, doncs, que és part de la història, i que d'aquesta manera passa a ser reconegut amb un element situat a la via pública, a l'abast de tothom perquè se'l pugui recordar.