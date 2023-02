​Cap de setmana de carnestoltes a cinc pobles del Ripollès

El Ripollès viurà un cap de setmana absolutament de carnavals. L'agenda comarcal d'aquest divendres, dissabte i diumenge s'omple de disfresses amb diferents celebracions a diversos municipis del Ripollès.En total cinc pobles de la comarca coincideixen aquest cap de setmana en l'organització i celebració del carnestoltes 2023. SónUn dels que es preveu que siguin més multitudinaris és el de. S'allargarà tres dies: començarà divendres amb una festa a l'antic escorxador, continuarà dissabte amb la rua principal i ball al pavelló, i acabarà diumenge amb el carnestoltes infantil.Un format semblant també seguiran aamb un dissabte per al públic en general i diumenge més enfocat al públic infantil. La nit de dissabte al pavelló estarà protagonitzada per. Diumenge hi haurà concert de Folkids., el carnestoltes va molt lligat amb la matança del porc. La Santa Truja 2023 ja va començar el cap de setmana passat i acabarà entre disfresses aquest dissabte i diumenge. Dissabte hi haurà processó i concert d'al Palau de la Comèdia. Diumenge hi haurà matança del porc al migdia i a la tarda carnaval infantil al pavelló d'esports municipal.també celebraran el carnaval, tot i fer-ho amb més modèstia. A Pardines, a més de les disfresses, les protagonistes també seran les farinetes i a Vallfogona es farà un sopar popular al local cultural.