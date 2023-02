Sant Joan impulsa un procés participatiu sobre la mobilitat al municipi

Des de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, ens plau anunciar un procés de participació pública amb relació a la mobilitat de la nostra vila. L'any 2022 es varen començar a fer les primeres accions del, com l'enquesta per conèixer i opinar sobre el tipus de mobilitat, la creació d'un eix cívic, la instal·lació d'aparcaments específics per a bicicletes i patinets o, recentment, la implantació d'un cotxe de lloguer elèctric compartit.Abans de continuar les següents accions del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, i tal com ja contempla aquest mateix projecte, cal tornar a posar en comú el debat sobre el tipus i la priorització de les accions futures, que han de permetre'ns complir amb els objectius de sostenibilitat.Per aquest motiu, aquest inici d'any,, es farà una sessió informativa, una enquesta en línia, i tres tallers diferents, cada un dedicat a parlar i debatre sobre la mobilitat a peu, els vehicles lleugers i el trànsit rodat, oberts a tots els vilatans i vilatanes.El procés de participació pública és una oportunitat valuosa per a escoltar les opinions i les preocupacions dels ciutadans i ciutadanes, i per a incorporar-les en la planificació futura. El debat de la mobilitat és necessari i ofereix l'oportunitat d'innovar i caminar amb la possibilitat de trobar solucions eficients i aplicables en un entorn proper.