Sant Joan alleugereix els seus gegants per fer‑los més accessibles

, creats l'any 1980 per l'arquitecte i escultor santjoaní, estaran absents durant els pròxims mesos per una bona causa. Aquestes figures que representen dos prínceps vinguts de la Toscana seran traslladades alde Cassà de la Selva on primer seran restaurats i, més tard, replicats.La primera intervenció de restauració servirà per, eliminant elements no originals que es poden haver afegit durant aquests anys per tal de reforçar-los o arreglar-los, consolidant el material que s'estigui desprenent, arreglant fissures... També s'aplicarà una nova pintura per tal que tinguin una imatge el més semblant al dia que es van estrenar.Aquesta primera actuació permetrà crear un motlle exacte d'en Gentil i la Isaura, i, però alleugerint-ne significativament el pes perquè siguin més fàcils de portar. També se'ls crearà una estructura i es confeccionarà el seu vestuari, joies i complements que duien originalment.Després del procés, hi haurà dues parelles de gegants i dues parelles de vestits (una rèplica dels primers vestits que van dur, i els que han lluït aquests darrers anys), i es podrà escollir fer ballar els originals o les rèpliques, en funció de les circumstàncies.En total tindrà un cost de, i l'actuació ha tingut el vistiplau de Francesc Fajula. Està previst que la rèplica estigui acabada i. Es tracta d'un projecte que busca atraure i consolidar una colla gegantera, després que en aquests darrers anys alguns dels seus membres apuntessin que un pes més lleuger obriria la possibilitat de portar-los a molta més gent. Actualment, tenen un pes deen Gentil, ila Isaura.