​Enric Pérez serà el candidat del PSC a Ripoll

Aquest cap de setmana es va celebrar l'assemblea dela Ripoll, on es va ratificar unànimement la candidatura d'Enric Pérez com a cap de llista per a les eleccions municipals del pròxim mes de maig. Enric Pérez, de 45 anys, és actualment regidor de l'oposició a l'Ajuntament de Ripoll i vicepresident del Consell Comarcal del Ripollès.En l'àmbit professional, té un càrrec de responsabilitat en una important entitat del tercer sector de la comarca. Amb una gran experiència en l'administració local, ja va ser president del Consell Comarcal entre el 2007 i el 2011.Enric Pérez succeeix aque ha estat cap de llista i portaveu dels socialistes a l'Ajuntament en els dos darrers mandats. La candidatura de Pérez es basarà en tres grans eixos: l'accés a l'habitatge, la defensa de la sanitat pública i la millora en la gestió de la convivència i l'espai públic. Properament, es presentarà la llista sencera de la candidatura de l'Agrupació Municipal dels Socialistes de Ripoll. En les eleccions de 2019, el PSC va ser la tercera força en vots i va obtenir