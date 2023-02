Joaquim Roqué serà el candidat d'ERC a Ribes de Freser

L'actual regidor i portaveu de Tots Fem Ribes - AM a l'Ajuntament de Ribes de Freser,, encapçalarà la candidatura d'Esquerra Republicana per les eleccions municipals del mes de maig. A la llista s'incorporaran altres membres de la secció local de la Vall de Ribes i persones independents.La candidatura es presenta per donar continuïtat a la feina que s'ha realitzat des del grup municipal de l'oposició integrat peri el mateix Joaquim Roqué. Roqué ha assegurat que "els avenços promoguts pel grup municipal han estat sobretot en la gestió mediambiental, residus i energia, en l'àmbit social, vetllant perquè les ajudes Covid per a empreses i persones arribessin a qui havien d'arribar, l'impuls a la transparència informativa i participació ciutadana". "També hem treballat per assolir acords transversals de consens per la sobirania de Ribes dins del nostre país i cap a la República Catalana independent, i sobretot, per donar veu a la ciutadania traslladant les seves preguntes al plenari i a les mocions presentades", ha afegit.Roqué també s'ha referit a l'impuls que han fet per a la recuperació de la memòria històrica: "Hi ha hagut avenços en els homenatges previstos als deportats als camps nazis, la dignificació de la fossa comuna més gran del Pirineu amb soldats republicans situada al cementiri de Ribes, les víctimes del bombardeig franquista a la nostra població i dels represaliats per judicis militars del franquisme de Ribes de Freser. En total, aquests homenatges afecten a més de dues-centes persones a les quals mai s'ha reparat la injustícia que van patir".Joaquim Roqué ha estat nomenat per la secció local d'Esquerra Vall de Ribes per seguir liderant el projecte iniciat al grup municipal l'any 2019. També és actual conseller del grup d'Esquerra al Consell Comarcal. Amb formació d', es dedica professionalment als serveis en sistemes informàtics, webs i comunicació. Té àmplia experiència en la gestió pública, i també és el promotor de Cinema Transhumant i del TERRA GOLLUT film festival, iniciatives culturals compromeses que fan arribar el cinema a petites poblacions i a col·lectius vulnerables, amb sessions de cinefòrum i debat.