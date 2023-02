​El transport escolar del Ripollès es reprendrà aquest dijous

Elpreveu reprendre aquest dijous el servei de transport escolar després que s'hagi donat per finalitzat l'episodi de nevades que ha afectat la comarca. Aquest dimarts es va haver d'avançar el retorn a casa dels escolars per les precipitacions i el servei s'ha suspès aquest dimecres.La nevada ha deixat gruixos de fins aacumulada en punts de Molló (1.405 metres), el municipi més afectat. Segons les dades que ha ofert el Meteocat, el Ripollès ha estat la comarca catalana on ha nevat més amb altres punts com Ulldeter (1.999 metres) que han registrat 31 centímetres de neu, i Sant Pau de Segúries (867 metres) amb 22 centímetres.