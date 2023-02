Un afectat pels talls de llum a Molló: «Hem passat la nit tapats amb mantes i el nòrdic»

Una màquina llevaneu treballant a Espinavell Foto: ACN

Més inversió a les línies elèctriques de les zones de muntanya

Gruixos de fins a 35 centímetres

"Hem passat la nit mitjanament bé tapats amb mantes i amb el nòrdic". D'aquesta manera un veí d'Espinavell ha explicat a com han dormit ell i la seva família en aquest nucli de Molló després que una avaria ahir a les 5 de la tarda provocada pel temporal els deixés sense llum., finalment Endesa ha pogut restablir el servei. La família no han pogut engegar l'estufa de pellet, però gràcies al bon aïllament de la casa no ha patit fred.Durant tot el dia d'ahir les llevaneus no van parar de treballar a Molló, on s'han acumulat gruixos de fins aa punts d'Espinavell o Favert. Malgrat això, "pràcticament no es podia circular, semblava com si no haguessin passat", ha lamentat, veí d'Espinavell.En el seu cas, van anar a buscar la filla a l'escola i ja se'n van anar cap a casa per estar "tranquils". A les cinc de la tarda es van quedar sense electricitat. "Trucaves i et deien que en un parell d'hores estaria arreglat, però es va anar allargant, i ens hem llevat aquest matí i encara estàvem sense llum", ha relatat Carles Garriga. El veí també regenta un hostal a la zona: "Per sort no hi teníem ningú allotjat". I el bestiar, que aquest matí a les 6 han hagut d'anar a alimentar amb un frontal.A ells els aïllaments de la casa els han garantit no haver passat fred, ja que ben abrigats han pogut passar la nit "mitjanament bé". Fa un parell o tres d'anys van decidir treure la llar de foc, "perquè no s'utilitzava mai", i invertir en una estufa de pellet. "Hem passat la nit sense foc i sense llum, però sort dels aïllaments", ha explicat Garriga.El telèfon va ser un dels altres serveis que també va caure amb l'avaria elèctrica i la cobertura de les principals companyies no es va poder oferir. "Potser fa uns anys també feia aquestes nevades, o més grans, però en l'època en què vivim hauríem de poder garantir la telefonia mòbil i l'electricitat", ha demanat el veí.L'alcalde de Molló,, ha explicat que l'afectació per manca de subministrament elèctric s'ha traduït en unesi una vuitantena de veïns, ja que hi ha moltes segones residències. "Malauradament hi estem acostumats. Abans això era habitual, i com que molta gent té llar de foc o cuina a gas, van poder sopar i dormir sense afectacions greus", ha relatat.El batlle ha lamentat que fins que les infraestructures no deixen de funcionar, "no s'hi fan les reparacions pertinents". Segons Coma, cal que les companyies garanteixin els serveis bàsics com l'electricitat o la telefonia mòbil. "Poder parlar amb la brigada que està netejant la neu o saber si algun veí té un problema és essencial en una situació així, i si no hi ha cobertura no ens podem comunicar", s'ha queixat.D'altra banda, l'alcalde també ha reclamat més inversions al, que quan neva s'ocupa entre d'altres de netejar amb les llevaneus moltes de les carreteres del. "Fa temps que reclamem a la Generalitat que doti de més mitjans i més recursos el parc perquè hi ha una falta de maquinària evident", ha assenyalat. Aquestes màquines, ha afegit, han de poder garantir la neteja, la mobilitat i la seguretat de les carreteres de la zona.La nevada ha deixat gruixos de fins a 35 centímetres de neu acumulada en punts de Molló (1.405 metres), el municipi més afectat. Segons les dades que ha ofert el Meteocat, el Ripollès ha estat la comarca catalana on ha nevat més amb altres punts com Ulldeter (1.999 metres) que han registrat 31 centímetres de neu, Sant Pau de Segúries (867 metres) amb 22 centímetres, les Llosses (975 metres) amb 17 centímetres, Núria (1.971 metres) també amb 17 centímetres o Planoles (1.156) amb 16 centímetres. Osona i la Garrotxa també han registrat gruixos importants. Alguns exemples són Ciuret, amb 32 centímetres de neu, o Cantonigròs amb 20.