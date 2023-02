Joaquim Coch repetirà com a candidat d'ERC a Camprodon

L'actual cap de l'oposició a l'Ajuntament de Camprodon i portaveu del grup municipal de +Camprodon-ERC-AM,, serà el cap de llista per les eleccions municipals del mes de maig.Coch ha destacat que "+Camprodon té un projecte basat en la idea de model de poble per a diferents àmbits: mobilitat, civisme, habitatge, medi ambient, model econòmic, igualtat de gènere i integració de les persones nouvingudes, participació ciutadana, arrelament del jovent, residus, forma de governar diferent o transparència". "El bon govern consisteix a trobar l'equilibri entre la gestió eficient i rigorosa de la immediatesa i la construcció d'un futur esperançador", ha afegit.Així mateix, el candidat ha assegurat que "cal que recuperem mots i valors com la il·lusió, l'esperança o el bon govern en el nostre dia a dia. Ens caldrà donar el millor de nosaltres mateixos i treure el millor de la nostra gent. Servir Camprodon és la motivació més noble que es pot tenir".Finalment, Coch ha agraït la confiança rebuda per part del seu grup i ha assegurat que "representa una responsabilitat enorme, la qual entomo amb gust, però sense cap ànsia personalista.és un projecte que ve de molt abans que jo mateix vingués a viure a Camprodon i que hem anat enfortint en el transcurs d'aquests darrers anys"."En aquest sentit, estic orgullós de liderar un equip com el que forma la gent de +Camprodon, un grup de camprodonines i camprodonins de diferents procedències socials i geogràfiques, sobradament preparats, i units pel nostre anhel de servei, al poble i al país", ha conclòs.Joaquim Coch ésper la Universitat de Barcelona i és membre del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Té un postgrau en litigis civils (IDEC-UPF) i dos postgraus en resolució de conflictes (UB i IDEC-UPF). Ha treballat com advocat i actualment ho fa com a. Es va involucrar en la política municipal l'any 2019 quan va encapçalar per primera vegada la llista de +Camprodon.