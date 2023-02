Suspenen el transport escolar d'aquest dimecres al Ripollès per la neu

Elha decidit suspendre el transport escolar a tota la comarca del Ripollès a excepció dels serveis urbans de Ripoll i el tram Campdevànol-Ripoll de la línia R11.L'ens assegura que ha pres aquesta decisió peri el mal estat en què han quedat moltes carreteres. S'enviarà un missatge SMS a totes les famílies afectades per informar-les d'aquesta mesura.Diversos trams de carreteres s'han hagut de tallar a causa de la neu i en d'altres és obligatori l'ús de cadenes. També hi ha hagutal llarg del dia en diferents municipis com Campelles, Planoles, Ribes de Freser o Molló.