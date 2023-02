​L'allau de visitants obliga a fer pagar per veure el Torrent de la Cabana glaçat

El paratge natural deltornarà a ser de pagament a partir d'aquest cap de setmana del. Per accedir-hi, els visitants hauran d'abonar els(els menors de 12 anys no paguen) i l'aforament estarà limitat a. L'Ajuntament informa que el fet que els gorgs s'hagin glaçat ha provocat una gran afluència de visitants i, per això, s'ha decidit avançar el pagament. A partir d'aquest dissabte per visitar els gorgs serà necessari fer la reserva prèvia a través de la pàgina web torrentdelacabana.cat Les baixes temperatures dels darrers dies han fet que els gorgs del Torrent de la Cabana s'hagin glaçat, tot i que hi havia poca aigua.i ha fet que molta gent hagi optat per anar-hi d'excursió. L'Ajuntament de Campdevànol considera "imprescindible" limitar-ne l'accés per "protegir i conservar" aquest espai natural i també per garantir la seguretat dels visitants i evitar accidents., mentre que els dies laborables l'accés serà lliure. A partir de setmana santa, el pagament per l'accés serà diari. Segons informa el consistori, els diners recaptats es destinen a cobrir el cos d'informadors i servei de vigilància de l'espai, així com a accions per millorar la conservació de l'entorn.L'Ajuntament també recorda que només es pot aparcar a les zones degudament habilitades i, en cas de no complir-ho,