Cadena humana a Sant Joan de les Abadesses per fer el trasllat de la nova biblioteca

Es recupera un edifici singular

Estudiants de Sant Joan de les Abadesses han fet aquest dimecres una cadena humana per traslladar els llibres de la biblioteca, al carrer Rovira, fins al seu nou emplaçament, l'edifici històric de l'arquitecte Duran i Reynals situatEn els pròxims diesde forma manual i un a un amb l'ajuda dels estudiants. "Volem que es facin seva la nova biblioteca", explicava aquest dimecres la regidora d'Ensenyament del municipi,. La propietat de l'edifici és la Fundació Espona amb qui el consistori ha arribat a un acord de lloguer durant 10 anys. Les obres de millora han costat més dei s'han assumit amb diferents ajuts i fons propis del consistori."Manteniu l'ordre dels llibres". Aquesta era una de les instruccions més escoltades aquest dimecres al matí durant la cadena humana. Els joves es passaven un a un els diferents volums de llibres seguint l'ordre establert des del punt original, l'antiga biblioteca. Malgrat la feina continuada on no s'hi valia badar, els estudiants de l'han trobat la manera de fer-ho més amè, rient i fent bromes entre ells.I com a supervisors, hi havia professors del centre i treballadors de l'Ajuntament.per poder fer la cadena amb tranquil·litat. La regidora d'Ensenyament, Montserrat Tallant, admetia que avui ha sigut una prova i que confien que demà tot sigui encara més fluid."És molt divertit", explicava la, una alumna de primer d'ESO. Era la número 2 de la cadena i admetia que, com a bona lectora que és, està contenta amb el canvi perquè es guanyarà molt més espai.. Tallant explica que el canvi era urgent perquè la limitació d'espai era un autèntic problema per al dia a dia de la biblioteca, amb clubs de lectura i altres activitats concorregudes com els jocs de taula. "Les biblioteques d'ara són centres culturals", ha afirmat tot dient que Sant Joan farà un pas important.Per a la tècnica de la biblioteca,, fer participar els alumnes amb el trasllat és "molt emocionant" i pràctic a la vegada. "S'ha planificat perquè els llibres surtin un a un i que arribin a la seva estanteria definitiva", ha detallat, tot dient que la cadena era "una bona manera de guanyar temps". La setmana vinent faran una repassada per comprovar que tot està al seu lloc, però "el gruix de la feina ja estarà feta", diu amb un somriure. En total, la biblioteca té un fons deentre llibres, CD i DVD. Aquest matí han aconseguit traslladar uns 1.800 llibres en prop de dues hores.A més de guanyar un equipament, la nova ubicació permetrà assegurar el patrimoni de la vila, donant ús a un edifici d'estil neorenaixentista de l'arquitecte. L'edifici va ser construït entre el 1930 i el 1935 sota el mecenatge de Jaume Espona. Des dels seus inicis va acollir infants en la seva primera etapa educativa i, recentment, l'alumnat de Secundària de l'Institut Escola Mestre Andreu, abans de la construcció del nou edifici a la Coromina del Bac. Des de llavors, l'edifici havia quedat en desús i amb risc de degradar-se.Els treballs de restauració han permès adequar antigues aules en espais més diàfans i funcionals, tot mantenint elements originals com el terra. També s'ha aprofitat per reparar els danys de filtracions i renovar els tancaments, entre altres actuacions.Amb la nova ubicació, serà un primer pas per arribar elsque descriu el pla funcional redactat el 2014. Aquesta és la superfície que especifica elper a municipis de més de 3.000 habitants. L'espai que falta per arribar a la xifra final s'aconseguirà gràcies a la segona planta i amb l'adequació de la resta de l'edifici pendent de reformar. La nova biblioteca disposa d'un porxo d'entrada, tres vestíbuls, dues sales per a serveis interns, tres banys, tres zones de lectura i una per a revistes i un porxo posterior.El trasllat del fons amb la cadena humana es continuarà els pròxims dies amb alumnes de l'institut escola. També hi estan convidats els membres del club de lectura i tots els veïns que vulguin donar-hi suport.. Durant tot el mes, els usuaris que ho vulguin podran fer-se el carnet gratuïtament.