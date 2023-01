​Un cabrit acabat de néixer sobreviu al ras dues nits de glaçades al Ripollès: «Tot un miracle»

Les històries de superació ens fascinen quan son protagonitzades per humans. Però aquesta setmana, s'ha fet viral una història de supervivència protagonitzada per un animal, concretamentdel Mas el Lladré de les Lloses, al Ripollès.Segons han explicat els responsables d'aquesta explotació ramadera a través d'Instagram, fa uns dies. Era la primera vegada que ho feia i el part es va produir mentre pasturava: "Quan pareixen sempre ho fan a la quadra per tal de vetllar pel cabrit, que podria ser víctima de les guilles o altres bèsties. Però, i va parir mentre pasturava, fora de la quadra, pensant que encara li quedaven dies", expliquen des de Mas el Lladré.Un cop va parir,. El cabrit va quedar desemparat i, tot i que alguns treballadors de l'explotació el van buscar, no se'l va localitzar. Fins i tot se'l va donar per perdut. Però al cap de tres dies,: "El Pedro com cada matí va anar a buscar les vaques per anar a munyir, i va sentir cridar un cabrit. Era el cabrit de la cabra que havia cabridat feia tres dies. Havia passat, amb un fred que glaçava", relaten.De seguida, van agafar el cabrit i el van portar amb la seva mare perquè mengés i es refés del fred. L'animal havia passat dues nits al ras amb temperatures gèlides i davant la possibilitat que qualsevol guilla o altre animal el pogués atacar. A causa de la seva història, ara la gent del Mas el Lladré ha decidit posar al cabrit el nom de