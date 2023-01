Sant Joan de les Abadesses comprarà l'antiga caserna de la Guàrdia Civil per fer habitatges socials

L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el Ministeri de l'Interior han arribat a un acord per comprar l', situat a la carretera de Camprodon. El consistori pagarà, a través d'anualitats que aniran dels 9.000 als 25.000 euros.L'acord ha arribat després de molts anys de negociacions, ja que no es posaven d'acord amb el preu. La caserna es va construir en sòl propietat de l'Ajuntament, i l'edifici era propietat de l'Estat. L'alcalde,, veu la compra com "una oportunitat", i assenyala que l'Ajuntament ja treballa en ajudes per a l'adquisició i la rehabilitació de l'immoble. L'objectiu és ampliar el parc d'habitatge social, sigui de compra o de lloguer.L'acord ha arribat després que, en anteriors ocasions, el Ministeri de l'Interior rebutgés les diverses ofertes del consistori, i ambdues parts acordessin posar el conjunt a subhasta per prop de, l'any 2018.L'Ajuntament valorava el terreny eni el Ministeri, l'immoble en 241.000 €, un import que el consistori trobava massa alt. Tal com havia previst l'Ajuntament, la primera subhasta i la segona (amb un preu reduït del 10%) varen quedar desertes. Gràcies a això, la corporació ha aconseguit tornar a negociar amb l'Estat i arribar a aquesta entesa.