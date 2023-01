​Els caçadors demanen corresponsabilitat a la ciutadania: «Som una activitat essencial»

Cada dia hi ha menys caçadors

Caçadors de la colla Pierola es preparen per senyalitzar una batuda a la zona d'Hostalets de Pierola Foto: Mar Martí

Arran del darrertot just fa una setmana, l'demana més "corresponsabilitat" a la ciutadania i reclama que es faci més "pedagogia". "La cacera és una activitat necessària per protegir la pagesia, evitar accidents de trànsit o lluitar contra l'amenaça de la pesta porcina", expressa a l'ACN el secretari de l'Agrupcat,. "Els caçadors som els primers interesants en què hi hagi seguretat", apunta Vélez, i lamenta que en algunes ocasions en troben amb ciutadans que "se salten els senyals, s'enfaden i insulten" els caçadors. També constata queL'afluència de persones a les muntanyes, boscos i finques privades ha crescut molt en els darreres temps i això, segons l'Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (Agrupcat), pot provocar. El secretari general de l'entitat, Enric Vélez, assegura que una de les principals prioritats dels caçadors és garantir la seguretat dels usuaris del medi natural, però també la seva. Per això, demanen a la gent que, si accedeixen en una zona on s'està caçant, portin roba cridanera i facin soroll.Els caçadors són conscients que per als polítics és "impopular" impedir que la gent entri a dins d'una zona on s'està caçant i per això celebren que aviat s'implementi un. Tot i això, dubten que sigui molt eficaç, ja que creuen que el cos d'Agents Rurals no té prou efectius per fer controls. Per això, demanen "corresponsabilitat" a la ciutadania: "una batuda es concentra en un lloc molt concret i durant unes hores, per tant no costa res girar cua i anar a passejar o fer esport en una altra zona".Els caçadors també s'enfronten a unai asseguren que costa molt trobar relleu. "Som pocs i cada cop som gent més gran", lamenta Vélez, que considera que és una activitat on també cal que hi hagi gent jove amb fortalesa física. "Volem que la població es conscienciï que la caça és una activitat necessària que l'hem de fer per protegir la pagesia", exposa Vélez, que creu que cada cop hi ha més desconnexió entre el camp i la ciutat.Un dels punts que va fer que el mes d'agost de 2022 els caçadors anunciessin una vaga i es neguessin a sortir a caçar era el fet d'haver de comunicar les batudes amb antelació. Finalment, totes les parts van arribar a un acord i es va decidir que"amb la màxima previsió possible" i només aquelles que es facin en Reserves Nacionals de Caça i en espais naturals protegits que disposin d'òrgans de gestió propis.Vélez explica queon les caceres són més organitzades. "Aquí, per les característiques del terreny, la caça és molt improvisada. A primera hora del matí enviem els rastrejadors per comprovar si els porcs encara estan allà o bé han canviat de lloc. Si han canviat de lloc ens hem de moure perquè no té sentit fer una cacera on ja no hi ha porcs", exposa.