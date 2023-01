Campdevànol incorpora dos joves a la brigada gràcies a programes del SOC

El Programa de Treball i Formació delha permès que Campdevànol sigui un dels tres municipis del Ripollès que hagi incorporat aen l'àmbit laboral, perquè puguin desenvolupar tasques a la brigada municipal de l'Ajuntament.Al llarg de tot un any, tindran l'oportunitat d'adquirircombinada amb formació i orientació. Els joves, tutelats o atesos des de serveis socials, fan tasques diverses de manteniment i neteja, segons les necessitats de cada Ajuntament.L' Agència de Desenvolupament del Ripollès és l'entitat que, per segon any, posa en marxa aquest programa a la comarca.