Nova edició del Certamen Literari Joan Maragall de Sant Joan de les Abadesses

Ja s’han publicat les bases delconvocat per la regidoria d’Ensenyament de l’i l’. Com en les anteriors edicions, el certamen té dos vessants. D’una banda, la cita continua apostant per fomentar i reconèixer l'escriptura en català en l'alumnat de l'escola santjoanina. Per una altra banda, la categoria d’adults està oberta a qualsevol persona major d’edat i es premien obres escrites en català en prosa o poesia, de qualsevol temàtica.En la categoria d’adults, només es podrà presentar una sola obra i només s’acceptarà la participació en una de les dues modalitats —narrativa o poesia—. Les obres s’han d’enviar per correu electrònic. Pel que fa a l’alumnat, hi haurà premis des de 1r de Primària a 4t de Secundària. La temàtica és lliure i els textos hauran d’estar escrits en llengua catalana.En la categoria d’adults, el primer premi és dei un diploma per a cada una de les modalitats, i per als finalistes o les finalistes, un llibre, un diploma i un àpat per a dues persones en un dels restaurants de la vila. En la categoria d’escolars, el premi serà un llibre i un diploma per als guanyadors o guanyadores, i un diploma per a l’alumnat finalista. Hi ha temps de presentar les obres fins alde 2023, a les 19 h.L’entrega de premis de la categoria escolar es farà durant la celebració de Sant Jordi i la de la categoria d’adults, en una data i format encara per decidir. Consulta les bases del concurs aquí