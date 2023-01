​El Carnaval de Sant Joan de les Abadesses repartirà 1.700 euros en premis

Torna el carnaval a Sant Joan de les Abadesses els dies, que comptarà com sempre amb un dissabte amb disfresses des del matí i fins a la matinada: carnestoltes amb la Unió de Botiguers, la rua i el ball; i un diumenge dedicat als més petits i petites de la casa.El dissabte 18, a partir de les 10 h, es farà. Les persones que es disfressin i comprin en algun establiment de la Unió de Botiguers podrà guanyar un val de 100 € (adults) i 50 € (per a menors de 18 anys) per a compres en comerços adherits.Més tard, a les 19 h, s'iniciarà. A la una de la nit, hi haurà el ball de carnestoltes amb, seguit del. A la mitja part del ball hi haurà l'entrega de premis del concurs. Hi haurà un premi de 50 € per disfresses individuals; 100 € per a la millor parella; 500, 300 i 150 € per a les millors carrosses; i 300, 200 i 150 € a les millors comparses. Per participar en el concurs, cal inscriure's a l'Oficina de Turisme fins al dijous 16, a les 19 h.L'endemà, el, l'actuació de Jaume Barri i unaposaran la música al carnestoltes infantil, que es farà a partir de les 17 h al Pavelló Municipal d'Esports.El carnestoltes de Sant Joan de les Abadesses està organitzat per la Comissió de Festes, amb la col·laboració de l'Ajuntament, la Unió de Botiguers, l'Associació de Famílies d'Alumnes i La Veu.