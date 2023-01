Cotxes enfarinats a Ripoll Foto: Arnau Urgell

🌨️ Bon dia amb nevadeta des de #Ripoll! pic.twitter.com/y5KSJ8KneA — Xevi Pujol (@XeviPujol95) January 24, 2023

Quan diuen que no nevaria a casa, neva. Està nevant a #Ripoll feblement. pic.twitter.com/4XJTKy2qyQ — Laura Rodríguez-Navas (@lrodrin) January 24, 2023

La neu ha despertat Ripoll aquest dimarts. Al voltant de les set del matí la neu ha començat a fer acte de presència a la vila i això ha fet que de bon matí, la ciutat ja estigués enfarinada. La nevada, de moment, no ha generat problemes importants i ha estat feble, però suficient per capturar imatges de postals.A mesura que ha avançat el matí la neu s'ha intensificat i ha nevat amb més intensitat deixant algun centímetre. Tot i això, de moment, no s'han registrat problemes importants. Cap a dos quarts de nou del matí la nevada s'ha aturat.