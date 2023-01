​Set milions d'euros per al sector turístic del Ripollès

3,5 milions executats

Xavier Guitart i Joaquim Colomer durant la presentació del balanç. Foto: Consell Comarcal del Ripollès



El pla de sostenibilitat, a la pràctica

Imatge promocional de la nova proposta turística Vorater. Foto: Consell Comarcal del Ripollès

Impacte a tots els municipis

El Ripollès ha recollit un total dede fons europeus que es destinaran a la promoció turística al Ripollès. "Ens atreviríem a dir que som de les comarques de Catalunya que hem rebut més fons per al turisme", diu, president del, òrgan que ha tramitat el finançament. Per la seva banda, el conseller de Turisme,, ha emfasitzat la unitat de tota la comarca a l'hora de tirar endavant aquests projectes i s'ha felicitat pel fet que, no només s'han pogut fer actuacions des del 2016 fins al 2022, sinó que el finançament està assegurat, com a mínim, fins al 2024. En aquest sentit, ha afirmat que "som una comarca avantatjosa".President i conseller han desgranat les accions circumscrites en els dos projectes finançats amb fons FEDER, que s'han acabat d'executar el 31 de desembre de 2022: eli la, a més del nou(PSTR), l'execució del qual ha començat aquest 2022 i que és un dels dinou plans inclosos al Pla Territorial de sostenibilitat turística en destinacions de Catalunya de la convocatòria extraordinària de 2021, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d'Espanya, finançat per la Unió Europea amb el fons Next Generation EU.Pel que fa als dos projectes FEDER, Xavier Guitart ha detallat que s'han executat els, les actuacions dels quals es poden desgranar en tres grans àmbits: promoció, creació de producte turístic i obres. Pel que fa a promoció, a la qual s'hi han destinat 1,02 milions d'euros, destaca la creació de, acompanyada de l'eslògan "Viu la teva història al Pirineu", juntament amb un web amb multitud de continguts, diversos materials a disposició de les oficines de turisme i la conceptualització i realització de nombroses campanyes publicitàries en diversitat de suports i àmbits geogràfics.Pel que fa a la creació de producte turístic, s'hi han invertiti d'aquí han sorgit iniciatives com lade la Roca de la Creu, de Ribes de Freser; el projecte de senderisme The Trail Zone, a Ripoll; o la creació d'un producte turístic innovador en el camp del benestar com és Vorater. Quant a obres, amb, destaquen les, a Camprodon; els de la torre de la Puda, a Sant Joan de les Abadesses; aparcaments a Setcases, Camprodon, Sant Joan i Campdevànol o el mirador de l'aiguabarreig del Ter i del Freser , a Ripoll.Paral·lelament, el president,, ha desgranat les fites del, que busca "consolidar un model de turisme sostenible de referència, transformador, integrat i coherent amb el caràcter rural del Ripollès", que alhora vol contribuir a la cohesió social i a la fixació de la població. Colomer ha destacat que el pla és finançat íntegrament per la subvenció europea, amb, de manera que els ajuntaments no hauran de fer-hi cap aportació. L'execució ja ha començat i s'ha iniciat el procés de licitació d'algunes actuacions.Entre els projectes més rellevants hi destaquen la, a Sant Joan de les Abadesses; un aparcament i una; o la creació d'una. A accions concretes d'aquestes característiques s'hi destinaran 2,5 milions d'euros. El milió restant, aproximadament, es dedicarà a accions en clau comarcal com la continuïtat de la promoció turística i les accions de màrqueting electrònic, la creació d'una plataforma turística digital col·laborativa, la creació de més productes i experiències turístics o el compromís amb la Carta europea del turisme sostenible del Ripollès (CETS).De fet, tal com ha detallat Colomer, el Pla de sostenibilitat turística del Ripollès està alineat amb la(CETS) del Ripollès, el Pla estratègic de turisme de Catalunya, l'Estratègia de sostenibilitat turística en destinacions, les directrius de turisme europees i els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS).Recapitulant les accions tant dels dos projectes finançats amb fons FEDER com el PSTR, al Ripollès s'hi hauran dut a terme, en onze municipis, els ajuntaments dels quals van sol·licitar-les al consell comarcal.Paral·lelament, el president ha posat de manifest que la inversió en promoció turística de tots tres projectes, que ascendeix a 2,25 milions d'euros,, de manera que tota la comarca s'haurà pogut beneficiar d'aquests projectes.