​Una petita nevada dificulta la circulació a Molló: «No pot ser que amb 4 cm es compliqui així la mobilitat»

El municipi de Molló, situat al nord-est de la comarca del Ripollès, ha patit unaa causa de la nevada. L'alcalde de la població,, ha lamentat que no ha estat una nevada destacada, només d'unsde gruix, i, per això, no entén que s'hagin registrat problemes de mobilitat, sobretot a la carreteraentre Molló i la frontera de Coll d'Ares.De fet, el batlle ha explicat que la màquina llevaneu no ha netejat aquest tros de carretera fins a quarts d'onze del matí i això ha comportat problemes per la gent que viu als veïnats d'Espinavell i Ginestosa. Per tot plegatComa considera que al maquina llevaneu que està destinada a Molló "acumula massa quilòmetres de carreteres, ja que dona servei a la Garrotxa i al Ripollès". Per això, creu que la Generalitat "hauria de reforçar" aquest territori amb alguna màquina més. "No podem permetre'ns en un país i un territori de muntanya on nevar és habitual que es compliqui la circulació només per 4 o 5 centímetres de neu". Per això des de l'Ajuntament transmetran la queixa al Departament de Territori.Des del Consell Comarcal del Ripollès han informat que s'han vistper l'acumulació de neu i gel a la carretera. Una és la línia de Molló, que no ha pogut arribar als veïnats d'Espinavell i Ginestosa, i l'altra és la línia de Queralbs a la zona de Batet i la Casanova. Tot i això, des del Consell han informat que tots els alumnes afectats han pogut arribar a l'escola amb l'ajuda de les famílies a excepció d'un. La nevada també ha deixat la N-260 a Ribes de Freser amb restriccions i paisatges enfarinats a altres punts del Ripollès com ara Sant Pau de Segúries i Sant Joan de les Abadesses.