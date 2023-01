​La neu provoca restriccions a carreteres del Ripollès

Dotze carreteres de la xarxa viària catalana s'han vist afectades per la neu aquest dijous a la nit. Les vies se situen principalment a l'Alt Pirineu i a la Vall d'Aran, però també n'hi ha alguna a la Cerdanya i al Ripollès. Així, a la C-28 han calgut cadenes entre Arties i Baqueira, i al Port de la Bonaigua ha estat tallada per risc d'allaus. A la C-142b també s'han imposat cadenes per a l'accés al Pla de Beret, i a l'N-230 hi ha hagut restricció per als vehicles articulats entre Vilaller i Vielha. L'ha presentat tres trams amb restricció a camions, entre Pont de Suert i Sarroca de Bellera, entre Montferrer i Castellbò i Soriguera i entre. D'altra banda, a vuit carreteres més han calgut cadenes per circular.En concret, a la GI-404 han calgut cadenes a Alp; a la GI-400, entre Alp i Fontanals de Cerdanya; a la GIV-4082 també s'ha de portar cadenes al tram d'Alp; a la C-13, el sector afectat per l'ús de cadenes és el d'Esterri d'Àneu; a la via L-501 en calen a la Vall de Boí; a la L-510 entre Tírvia i Alins; a la L-504 entre Tírvia i Lladorre, i a la C-147 se n'han de portar a Esterri d'Àneu.A banda, cal recordar quedes de Catalunya arran de les nevades que hi ha havia previstes al país. Davant d'això, el Servei Català de Trànsit (SCT), en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, ha restringit la circulació de vehicles pesants a la sortida 3 de l'AP-7 a l'altura de Llers (Alt Empordà) per redirigir-los cap a les zones d'estacionament de la Jonquera (Alt Empordà) i de polígons de la zona.Aquest matí de divendres, el pas fronterer s'ha reobert després d'una petita enfarinada, però es mantenen 19 carreteres afectades pel temporal de neu. Aa només turismes, el pas de camions continua prohibit.