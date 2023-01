​Un acusat de violar la fillastra cinc anys n'accepta 18 de presó

Envia el vídeo a familiars de la menor

Un acusat ha acceptat una pena deper abusar sexualment de la fillastra menor d'edat al llarg de cinc anys i gravar-la en vídeo. La fiscalia demanava inicialment 24 anys de presó per un delicte continuat de violació i un delicte d'elaboració de pornografia infantil. Segons ha reconegut el processat al judici a l', els abusos van començar l'any 2016, quan la petita tenia 8 anys. Es van descobrir el 2021 quan, per error, l'acusat va enviar un vídeo a familiars de la menor on apareixia la víctima mentre l'obligava a fer-li una fel·lació. Al final del judici, l'home, que està en presó preventiva, ha demanat perdó, ha assegurat que n'està "completament penedit" i que està "pagant" pel que va fer.Al judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, l'acusat ha reconegut els fets i ha subscrit l'escrit d'acusació de la fiscalia. L'home, que actualment té, va començar una relació de parella amb la mare de la menor a Veneçuela l'any. Quan es van casar, la dona tenia tres fills i la més petita era la víctima, que llavors tenia un any i mig: "Sempre va creure que l'acusat era el seu pare biològic". El matrimoni també va tenir un fill en comú.La família es va traslladar a viure a les comarques gironines. Van estar a diferents poblacions fins que finalment van fixar el darrer domicili familiar a. Segons exposa la fiscalia, es van divorciar l'any 2020, però van continuar vivint sota el mateix sostre.van començar l'any 2016, quan la menor tenia, i que aprofitava les estones que estava sol amb la menor o també quan només hi havia el germà petit, nascut durant el matrimoni. Durant cinc anys, de "manera freqüent" i arribant a "una periodicitat de fins a quatre cops per setmana", agafava la víctima subjectant-la amb força pels braços i la tancava a una de les habitacions del domicili.Un cop allà,"forçant-la físicament si no accedia voluntàriament" i fent cas omís a les negatives reiterades de la menor. L'acusat també ha admès que almenys en cinc ocasions va despullar la menor i: "La menor s'hi oposava amb fermesa pel mal que li feia, però aleshores el processat deixava de penetrar-la i l'obligava a fer-li una fel·lació".El darrer episodi va tenir lloc el 16 de juny del 2021. En aquella ocasió, a més, l'acusat va. La fiscalia descriu que a la gravació, aportada a la causa, s'identifica plenament la víctima i també com s'hi oposa dient "no, pa, no".El cas es va descobrir dos dies més tard, el 18 de juny, quan l'home va enviar per Whatsapp 25 arxius de contingut sexual a l'oncle avi i a l'oncle de la víctima. Entre aquests, hi havia el vídeo que havia gravat on apareixia la nena fent-li una fel·lació.A conseqüència de les agressions sexuals al llarg del cinc anys, la menor va haver de ser atesa pel servei de salut mental deli té simptomatologia compatible amb estrès posttraumàtic amb malsons, insomni, ansietat, idees persecutòries, pensaments negatius, restriccions socials i patiment emocional.L'acusat, que està enper aquests fets des del 23 de juny del 2021, ha utilitzat el darrer torn de paraula per. Ha assegurat que n'està "completament penedit": "No entenc què va passar". L'home també ha afirmat que accepta la condemna i que està "pagant" pel que va fer, però ha demanat poder veure el fill en comú que té amb la mare de la víctima.Com que ha reconegut els fets, la fiscalia ha modificat l'escrit d'acusació i sol·licita araper un delicte d'abús sexual amb penetració a menor de 16 anys (aplicant el Codi Penal del moment dels fets i previ a la implantació de la llei del 'només sí és sí') i 6 anys de presó pel delicte d'elaboració de pornografia infantil. Tant l'acusació particular com la defensa s'hi han adherit.En concepte de responsabilitat civil, volen que el processat indemnitzi la víctima ambpel dany moral. L'escrit d'acusació també demana que, un cop complertes tres quartes parts de la condemna o quan l'acusat pugui accedir al tercer grau, l'expulsin del país i li prohibeixin tornar durant un termini de 10 anys. El judici ha quedat vist per a sentència.