Quin temps farà aquest dijous al Ripollès?

Si dimarts i dimecres han estat dies intensos meteorològicament parlant, dijous ho serà encara més. Només el, després de dues jornades amb un intens onatge al litoral català. Elcontinuarà sent intens, tot i que cada vegada menys. Sigui com sigui, elmanté els, al seu torn, rebaixa aquests avisos a prealertes.El Sol ha abandonat definitivament el paper protagonista que havia monopolitzat fins ara i el cel romandrà. Fins a primera hora de la tarda, nevarà feblement al vessant nord del Pirineu, a totes les cotes, però a partir d'aleshores, s'intensificarà i guanyarà terreny a tota la serralada i també a les comarques del terç oest. Al vespre, afectarà la resta del país de manera més aïllada. S'espera que nevi a 500 metres.Per la seva banda, la temperatura mantindrà la tendència a la baixa dels darrers dies. A Puigcerdà, començaran a trencar registres, ambdurant les primeres hores del dia. A Barcelona es registraran 5 graus positius, 2 a Tarragona, 1 a Girona i -1 a Lleida.Sobretot a primera hora de la tarda, elbufarà amb força. Als dos extrems del país bufarà la tramuntana i el mestral amb cops importants. Al final del dia, el vent s'intensificarà en general, en especial al litoral i al prelitoral central i sud, així com al Pirineu.