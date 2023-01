Recullen firmes per evitar el tancament dels cicles de cuina i pastisseria de Ripoll

El Departament d'Educació es planteja deixar d'oferir elsque es fan des de fa uns vint anys a l'institut Abat Oliva de Ripoll . Així ho asseguren des dels impulsors que han iniciat una recollida de signatures per frenar la decisió.La recollida s'està fent a través de la plataforma change.org i amb poques hores. Els impulsors creuen que laés un fet que s'ha "donat a totes les escoles que imparteixen estudis de la família d'hoteleria i turisme" i afirmen que "hi ha cicles de moltes altres especialitats d'FP amb pocs alumnes que el departament no tanca".També asseguren quei ha fet que "ja no estigui de moda", però de retruc això ha generat que les empreses no trobin mà d'obra i el tancament dels cicles de Ripoll pot agreujar la falta de perfils qualificats. Consideren que ambdel Ripollès i se'ls obligarà a marxar fora de la comarca (per exemple a Girona) si volen fer estudis relacionats amb el món gastronòmic, amb el sobrecost del desplaçament que això comporta.Per últim, els promotors de la recollida de signatures també: "Tot aquest turisme necessita menjar, anar a restaurants i allotjaments: el sector empresarial de la comarca, que actualment ja té problemes per trobar bons professionals, a on podrà recórrer per trobar professionals ben formats?". El comunicat que s'adjunta a la recollida de firmes conclou de la següent manera: "És l'hora d'invertir més recursos i, no de tancar portes al nostre jovent".