​El santjoaní Sergi Albrich, nou director dels Serveis Territorials de Territori

Avui m’he incorporat com a Director dels serveis territorials de Territori a Girona. Il·lusionat de poder contribuir a la millora de la vertebració territorial, del transport sostenible o a l’accés l’habitatge de les comarques gironines i també del #Ripollès i de #StJoanAb! https://t.co/BmykFIpOjo — Sergi Albrich 🎗 (@salbrich) January 10, 2023

és el nou director dels. El polític de Sant Joan les Abadesses ha agafat les regnes del càrrec fa pocs dies i s'ha mostrat "il·lusionat" pel nomenament.Sergi Albrich Viñas agafa el relleu de Pere Saló. Ésper la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor per aquesta universitat en l'àmbit de la micropaleontologia. També té un màster en Govern Local i Postgrau en Gestió i Administració Local per la mateixa universitat. Albrich va treballar durant nou anys com a tècnic superior geòleg a l'Oficina del Mapa de Catalunya, adscrita a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i, des del 2017, forma part del cos de docents del Departament d'Educació.El novembre, Albrich va ser escollit per ERC com a candidat a les eleccions municipals a Sant Joan de les Abadesses . Segons el nou director territorial, els dos càrrecs no son incompetents i assegura queper a l'alcaldia de Sant Joan.