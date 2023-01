La Generalitat desplega la fibra òptica fins a Molló

La Generalitat de Catalunya estat realitzant les últimes setmanes les obres de desplegament de la fibra òptica entre Camprodon i Molló a través de la carretera C-38, que forma part d'un desplegament de més trams a la comarca del Ripollès. En relació amb el tram Camprodon – Molló s'invertiran 518.548 euros que serviran per estendre vuit quilòmetres nous de fibra òptica per connectar el nucli de Molló.Amb aquest desplegament de fibra òptica, Molló quedarà connectat a la xarxa oberta de Catalunya, i els operadors privats de fibra podran fer-ne ús per oferir el seu servei a la ciutadania del municipi. Aquesta fibra ha de ser més fiable en cas d'inclemències meteorològiques (cal recordar que actualment la fibra a Molló arriba per cable aeri fent ús dels pals de telefonia, i que en cas de mal temps es pot interrompre el servei), ha de garantir major velocitat de connexió (6 nous cables més gruixuts) i facilitar la implantació de més operadors de mercat (augment de la competència de preus).