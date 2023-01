​La Diputació de Girona finançarà part del manteniment del caixer automàtic de Llanars

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de gairebéa l'Ajuntament de Llanars per fer front a les despeses d'instal·lació i mantenimentque hi ha al poble. La Diputació ho va comunicar el passat mes de desembre i ara el consistori podrà destinar els diners al lloguer mensual que ha de pagar a l'entitat bancària responsable del caixer per tal que estigui operatiu.El caixer automàtic de Llanars es va recuperar fa gairebé un any,després que Caixabank el retirés durant dos mesos. L'Ajuntament va negociar amb l'entitat bancària i va acordarper poder tenir el servei al poble. Ara la Diputació donarà un cop de mà al municipi per fer front a aquesta despesa. Per a la instal·lació del caixer, l'Ajuntament també va haver de pagarper habilitar l'espai que avui ocupa una eina imprescindible per als pobles petits.