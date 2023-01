​L'Ajuntament de Ripoll convoca una quinzena de places de personal

L'Ajuntament de Ripoll ha obert recentment la convocatòria de fins a. Són places públiques que s'inclouen en l'oferta d'estabilització. Hi ha places d'administració, d'arquitectes, d'auxiliars, de la brigada, d'esports o de cultura.A continuació, podeu consultar la informació referent a cadascuna d'elles:• Bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió d'una plaça administratiu/va de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Ripoll, mitjançant el sistema de concurs, torn lliure: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2023/01/1460-2.pdf • Bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió d'una plaça d'arquitecte/a de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Ripoll, mitjançant el sistema de concurs, torn lliure: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2023/01/1460-3.pdf • Bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió d'una plaça d'auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Ripoll, mitjançant el sistema de concurs, torn lliure: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2023/01/1460-5.pdf • Bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió d'una plaça d'auxiliar de turisme de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Ripoll, mitjançant el sistema de concurs, torn lliure: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2023/01/1460-6.pdf • Bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió d'una plaça de peó de brigada de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Ripoll, mitjançant el sistema de concurs, torn lliure: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2023/01/1460-8.pdf • Bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió de dues places de monitor d'esports de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Ripoll, mitjançant el sistema de concurs, torn lliure: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2023/01/1460-11.pdf • Bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió d'una plaça de tècnic mig d'administració de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Ripoll, mitjançant el sistema de concurs oposició, torn lliure: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2023/01/1461-3.pdf • Bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió d'una plaça d'auxiliar administratiu de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Ripoll, mitjançant el sistema de concurs oposició, torn lliure: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2023/01/1461-4.pdf • Bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió d'una plaça d'auxiliar de cultura de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Ripoll, mitjançant el sistema de concurs oposició, torn lliure: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2023/01/1461-5.pdf • Bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió d'una plaça d'auxiliar de turisme de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Ripoll, mitjançant el sistema de concurs oposició, torn lliure: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2023/01/1461-6.pdf • Bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió d'una plaça d'operari d'esports de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Ripoll, mitjançant el sistema de concurs, torn lliure: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2023/01/1460-12.pdf • Bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió de dues places de tècnic d'esports de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Ripoll, mitjançant el sistema de concurs oposició, torn lliure: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2023/01/1461-7.pdf • Bases i convocatòria del procés de selecció per a la provisió de tres places d'auxiliar de biblioteca de la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Ripoll, mitjançant el sistema de concurs, torn lliure: https://ripoll.cat/wp-content/uploads/2023/01/1460-10.pdf També podeu consultar tots els processos oberts al portal de transparència de l'Ajuntament, en l'apartat de " Convocatòries de personal ".