Tots els números premiats a la Loteria de Reis

Tots els números premiats al sorteig de Reis

Primer premi: 89603

Segon premi: 72289

Tercer premi: 18918

Extracció de quatre números: 8173, 6338.

Extracció de tres números: 527, 457, 538, 300, 550, 726, 760, 278, 231, 387, 266, 224, 888, 928.

Extracció de dos números: 24, 41, 11, 18, 29.

Aquest 6 de gener, com sempre, l'any ha estrenat el primer sorteig de loteria, l'últim de les festes de Nadal, amb la, coneguda a l'Estat com de. Tot i que enguany els nens de Sant Ildefons no han entonat els números guanyadors del sorteig des del, a Madrid. Potser ets un dels afortunats i per això és important que coneguis tots els números premiats i els diners que es poden guanyar amb cada dècim.El sorteig de la Loteria de Reis ha posat en jocd'euros. Això sí, només el primer i el segon s'hauran de declarar davant Hisenda. A continuació, els números premiats en cada posició.El número guanyador de la Loteria de Reis de 2023 ha estat elEl segon premi, el, ha repartit diners arreu de l'Estat. A Catalunya, ha caigut a l'Horta de Sant Joan, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Reus (). A la província de, ha tocat a l'Hospitalet de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Cornellà i a la mateixa capital del país, la ciutat comtal. A, estan d'enhorabona a Alcarràs. Al, han repartit bitllets a València, Alacant, Torrevella, Sant Vicent del Raspeig, Crevillent, Manises i Xàtiva. I, finalment a lesha tocat a Ciutadella de Menorca i a Sa Indioteria.El tercer premi de la rifa de Reis, el, ha caigut a Lugo (Guillena, Sevilla) i Alcira (País Valencià).