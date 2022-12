1- La Guàrdia Civil es desplega a Ripoll per un operatiu d'armes

El 2022 arriba a la seva fi i és moment de mirar enrere i veure com han estat aquests 365 dies que deixem enrere. Per acomiadar l'any, aus hem recollit les deu notícies més llegides d'aquest 2022. Aquests són els continguts que vosaltres (els lectors) heu mostrat més interès:L'operatiu de la Guàrdia Civil que va tenir lloc el passat 22 de desembre a Ripoll ha estat la notícia més llegida d'aquest 2022. L'operatiu va tenir lloc a la carretera d'Olot i estava relacionat amb una qüestió d'armes.L'any 2021 va acabar amb dos rescats gairebé simultanis al Ripollès. Tot i que la notícia va tenir lloc el 30 de desembre del 2021, també ha estat entre les més llegides d'aquest 2022.El gener del 2022, L'Amical Antics Guerrillers de Catalunya va recuperar una ruta dels maquis que anava des de Molló fins a l'estació de tren de Manlleu. La recuperació d'aquest tram de memòria històrica ha estat una de les notícies més consultades d'aquest any.La mort d'una jove a mans de la seva parella el 20 de setembre del 2022 a Campdevànol ha estat un dels successos que més han marcat la comarca aquest any i així es demostra en el recull de les notícies més llegides d'aquests últims 365 dies.El 7 de gener del 2022, un incendi va cremar per complet una casa de fusta a Camprodon. Sortosament, no hi va haver ferits.El crim masclista de Campdevànol apareix en dobla instància al rànquing de notícies més llegides del 2022. Pocs dies després de l'ingrés a presó de l'assassí, aquest va ser apallissat a la presó de Figueres per un altre intern.Des d'aquest 2022, Ripoll compta amb una nova llibreria i espai cooperatiu. Es traca de La Lluerna, un espai que naixia el gener per oferir "una cultura de qualitat". La seva obertura ha estat una de les notícies més llegides aLa sequera també ha estat un dels grans temes informatius de l'any. El 2022 estarà marcat per ser un any sec i amb poca precipitació. El juliol, Ripoll i Campdevànol van haver de recomanar no beure aigua als seus ciutadans per la situació de sequera que estaven patint els dos municipis.El passat octubre, els Bombers van rescatar una nena a la via ferrada de la Roca de la Creu. Sortosament, el rescat va ser exitós i no es van lamentar ferits.El passat mes de maig, la troballa d'un cadàver a Setcases va despertar l'interès de molts ciutadans. El cos va ser trobar per uns excursionistes i la notícia tanca el rànquing de les més llegides d'aquest any 2022.