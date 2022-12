​Fil a l'agulla a la construcció d'un rocòdrom a Ogassa

Simulació virtual del nou rocòdrom Foto: Ajuntament d'Ogassa

Ogassa posa fil a l'agulla a la construccióal poble. Fa una setmana, el Consell Comarcal del Ripollès (qui gestiona i finança la inversió) va llançarde l'estructura. El projecte s'inclou dins el, que forma part de les convocatòries dels fons europeusL'obra es tracta d'un rocòdrom d'entrenament per a escaladors i senderistes, a més de la connexió i senyalització de les diferents zones d'escalada existents. El rocòdrom en si, un punt que també és l'inici de la via verda del Ferro i el Carbó.El rocòdrom costaràque es volen finançar a través del Consell Comarcal i el Fons Next Generation. L'estructura serà de 27 metres de llargada i gairebé 8 d'alçada, amb una superfície total de. El rocòdrom tindrà parts llises i també una zona inclinada per als més experts.Les obres han d'allargar-sei s'espera que al pròxim mes de gener es licitin els treballs. A més del rocòdrom, el projecte també contempla laper accedir a les zones d'escalada de la Cantera i Can Camps.