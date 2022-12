​Un concurs al Ripollès premiarà el comerç que utilitzi millor el català: «Volem incentivar les bones pràctiques»

, amb el suport del(Consorci per a la Normalització Lingüística) i la, han organitzat el primer concurs de comerços lingüísticament exemplars. Podrien inscriure's voluntàriament els establiments i aquesta primera edició comptarà amb"Són perfils molt diferents, però tots venen productes tangibles", explica un dels membres de la junta d'Òmnium Ripollès,. La idea ésa aquells que facin un bon ús del català i generar un "efecte crida" per frenar el que consideren un canvi de tendència amb un major ús del castellà. S'atorgaran també segells de qualitat lingüística al que compleixin els requisits."No entenem per què, però últimamenten espais com les xarxes o les pàgines web", afirma Mas, que és vocal de la junta d'Òmnium Ripollès. Ara, amb aquest concurs que ja preveuen repetiran l'any vinent, volen "incentivar les bones pràctiques" i animar encara més a comerços a continuar utilitzant el català.En les últimes setmanes,. Entre els aspectes que es valoren hi ha la retolació a dins i fora, l'ús del català en l'atenció al client, els escrits als tiquets de la compra i també el llenguatge utilitzat a la pàgina web de l'establiment i a les xarxes si és que en fan ús. La qualitat de l'ús de la llengua també serà un aspecte a tenir en compte.Pel sol fet de participar-hi,sobre com millorar l'ús del català en el seu àmbit. I els que reuneixin els requisits també aconseguiran un segell de qualitat lingüística.La valoració dels impulsors és molt positiva, tenint en compte que no s'havia fet mai a la comarca. "No sabíem com reaccionarien els comerços", admet Mas, que afegeix que esperen que animi a fer el mateix a altres comerços de cara a pròximes edicions. Es preveu que