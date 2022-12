Ripoll s'alia amb la Fundació Eduard Soler per impulsar més de 30 habitatges assequibles

Habitatge sostenible

Aquest dimarts a la tarda, l'alcalde de Ripoll Jordi Munell, el president de la Fundació Eduard Soler, el Sr. Jordi Colomer i el Sr. Jordi Brull, patró i secretari general de la Fundació, han signat un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Eduard Soler – Escola del Treball del Ripollès amb l'objectiu de, de protecció pública i per a la residència d'estudiants de l'Escola o altres centres formatius i esportistes del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès (CTER). La seva construcció s'ha de dur a terme en dues parcel·les ubicadesTambé han estat presents a l'acte els patrons de la Fundació i regidors de l'Ajuntament Joaquim Merino i Roger Bosch; i els regidors Josep Maria Creixans i Joaquim Colomer, ja que l'acord també ha rebut la col·laboració de les regidories d'Hisenda i Urbanisme. La Fundació realitzarà una inversió superior alsper fer realitat aquests edificis, que es vol que acabin essent per a joves, gent gran, estudiants i per facilitar l'emancipació juvenil. L'alcalde, Jordi Munell, ha qualificat el conveni d'"històric" per a Ripoll.Des dels seus inicis, els objectius principals de la Fundació Eduard Soler han estat formar estudiants, retenir i atraure talent. Així ho demostren les dades que recullen que actualment la FES ofereix una àmplia formació reglada, amb diferents Graus Superiors i un màster especialitzat en "Smart Factory", més de 70 cursos anuals de Formació Contínua, entre d'altres. Tanmateix, la FES també és un revulsiu per atraure estudiants d'altres comarques; de fet, el 90% dels estudiants actuals provenen de fora del Ripollès, sent Osona la comarca que més n'aporta amb un 47%. Cal destacar queEn aquest context, la signatura del conveni s'alinea amb els propòsits de la Fundació, sobretot, oferint habitatge destinat especialment als alumnes que s'estan formant, però també amb l'oferta de lloguer assequible perquè un cop formats, es puguin quedar a treballar i viure al Ripollès. També es vol millorar la residència del CTER per tal de continuar potenciant aquesta eina de formació esportiva i educativa.Els dos edificis, que inclouran, seran sostenibles, en una aposta pel medi ambient per part de l'Ajuntament i la Fundació. El conveni preveu que siguin habitatgesi que es puguin connectar a la xarxa de calor municipal amb biomassa. També tindran una ventilació eficient amb recuperació de calor i es mirarà de minimitzar al màxim la seva petjada de carboni, sobretot apostant per proveïdors locals, tant en la seva construcció com en l'ús diari. Es preveu que s'utilitzin materials que necessitin el mínim manteniment. Aprofitant les parcel·les, s'hi inclouran uns horts municipals que podran ser fets servir en primera instància per les persones que visquin als nous edificis.