Altres qüestions del ple municipal

Elés un document elaborati visió de les mateixes persones joves, els equips de professionals que treballen amb jovent i els regidors de l'Ajuntament de Ripoll amb l'objectiu de recollir totes les necessitats del jovent de Ripoll, a partir de les quals poder traçar un horitzó i un camí per arribar-hi durant els pròxims anys.Així doncs, el Pla tindrà(2022-2025) i dona resposta a tots els eixos que travessa la joventut: educació, treball, lleure i participació, habitatge, cohesió social i igualtat d'oportunitats i salut.A més del Pla Local de Joventut, durant la sessió plenària també s'ha aprovat la revisió del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2022. La població de Ripoll és depersones, 5.490 dones i 5.465 homes. En aquesta xifra hi són inclosos 314 habitants que resten pendents del tràmit de renovació padronal i que no consten inclosos en la xifra de 10641 habitants comunicada per l'Institut Nacional d'Estadística.També s'ha aprovat lade l'Ajuntament de Ripoll, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per a la gestió de fons europeus segons l'Ordre HPF/1030/2021.El ple municipal de Ripoll del mes de desembre el podeu recuperar complet aquí