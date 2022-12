La "joia de la corona" del patrimoni industrial

L'interior de la Farga Palau Foto: ACN

Fer més accessible el patrimoni cultural amb l'ajuda de la tecnologia. Aquest és l'objectiu delque s'ha posat en marxa a, un equipament únic a Catalunya propietat del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC). Va ser fundada com a farga de ferro el segle XVII i va mantenir l'activitat fins que va tancar l'any 1978. Fins ara els visitants només podien accedir a l'espai recuperat durant visites guiades. Ara amb aquest sistema innovador passarà a ser molt més accessible, ja que. El sistema també inclou videovigilància i podria implantar-se en altres espais patrimonials."No és un sistema nou, ja estava inventat i s'utilitza sobretot en equipaments de països nòrdics", explicava aquest dimecres al matí el director del MNACTEC,. En l'àmbit català, però, no els consta que s'hagi implantat a cap altre equipament cultural i creuen queon no és viable econòmicament contractar personal per atendre els visitants. En funció de com vagi el sistema a Ripoll,El sistema també ha anat acompanyat d'una renovació de la il·luminació i de nous elements museogràfics, com ara dos vídeos explicatius en quatre idiomes que es projecten durant la visita. La directora del Museu Etnogràfic de Ripoll,, ha destacat que aquesta tecnologia aporta solucions a una necessitat real que hi havia, com era poder fer-la accessible més enllà de les visites guiades. Alguna vegada havien rebut peticions individuals o de poques persones que volien visitar l'espai. Explica que acabaven sense poder-la veure perquè no eren suficients per poder fer un grup organitzat. A partir d'ara, però, aquesta opció quedarà resolta amb l'accés lliure i el codi.La Farga Palau va ser fundada com a farga de ferro el segle XVII i va mantenir l'activitat fins que va tancar l'any 1978. Va ser l'única farga de Catalunya i potser d'Espanya que encara elaborava peces d'aram fins a la segona meitat del segle XX. Entre els elements singulars que es conserven hi ha els dos martinets instal·lats amb coixinets metàl·lics, mànec d'om i mall d'acer. El 1986 va ser reconeguda com a lloc d'interès metal·lúrgic mundial per l'American Society for Metals i el 1997 el MNACTEC la va adquirir i la va incorporar com a seu del museu."Quan es diu farga a la catalana es coneix a escala europea com, al nord d'Itàlia i a molts llocs i a vegades és més coneguda fora", detalla Perarnau. "És una joia de la corona de l'activitat industrial del país", remarca, tot afegint que actualment és l'única farga que s'ha preservat i que és visitable.Aquesta intervenció ha estat possible gràcies a un ajut d'un programa Poctefa-Pyfer amb fons europeus per valor de 185.000 euros. El MNACTEC ha aportatmentre que les despeses per l'automatització i accés a dins van ser de. La directora general del Patrimoni Cultural de la Generalitat, Sònia Hernández, ha reconegut la suma d'esforços entre el MNACTEC, l'Ajuntament de Ripoll i el Museu Etnogràfic, que és qui s'encarrega de gestionar les visites. I ha assegurat que la voluntat és de mantenir aquesta col·laboració institucional i de donar suport als projectes d'ampliació.Des de l'Ajuntament de Ripoll, el quart tinent d'alcalde,, ha explicat que hi ha previst treballar en el condicionament de l'espai exterior de les tres basses de funcionament hidràulic com a espai públic de passeig i lleure. Així mateix, el consistori també ha adquirit cases adjacents a la farga per "seguir fent créixer" el projecte museístic de la mà també del MNACTEC en un futur.Finalment, els representants de les diferents administracions implicades han coincidit a fer valdre la suma d'esforços per